ABD'nin ilk Apache kaybı. Hürmüz'de helikopter düştü, mürettebat kurtarıldı

Nisan ayında İran tarafından düşürülen bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının iki mürettebatı da uçaktan fırlatıldıktan sonra düşman kontrolündeki bölgede kurtarılmıştı.

Yeni olay, İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi.

The New York Times'ın haberine göre helikopterin İran ateşiyle vurulup vurulmadığı, teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ya da başka bir nedenle düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı. Kaynaklardan biri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Trump da pilotların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı 'nı ticari gemi trafiğine fiilen kapatmasına karşı yürüttüğü operasyonlarda Apache helikopterlerinin yanı sıra MQ-9 Reaper insansız hava araçları ile F/A-18 ve F-35 savaş uçaklarını kullanıyor.

İran, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 30 Reaper İHA'sını düşürdü. Ayrıca bazı ABD savaş uçakları da dost ateşi veya düşman ateşi sonucu kaybedildi. Ancak Apache helikopterinin düşmesi halinde bu, çatışmalarda kaybedilen ilk Apache olacak. Hellfire füzeleriyle donatılan AH-64 Apache, bölgedeki en etkili hava platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Helikopterler, küçük sürat teknelerinden gelebilecek saldırıları caydırmak ve insansız hava araçlarını vurmak amacıyla stratejik su yolunda devriye görevi yürütüyor.

ABD ordusunun son aylarda İran'ın kontrolündeki adalara ve İran kıyılarına daha yakın bölgelerde faaliyet göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Washington ile Tahran arasında boğazın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler sürerken bile ABD'nin sert askeri tutumunu koruduğunu gösteriyor.

ABD, İran'ın deniz ablukasına karşılık olarak 13 Nisan'da İran limanlarına yönelik kendi ablukasını başlatmıştı. CENTCOM'a göre o tarihten bu yana İran'a giriş veya çıkış yapmak isteyen 134 ticari gemi geri çevrildi. ABD Donanması ayrıca Amerikan uyarılarına rağmen rotasını değiştirmeyen yedi gemiyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bunlar arasında pazartesi günü Umman Körfezi'nden İran'a doğru ilerleyen Palau bayraklı bir petrol tankeri de bulunuyor.