ABD'nin ilk başörtülü animasyonu: "İslamofobinin hedefi oldu"

Dizi, özellikle Arap ve Müslüman toplulukların temsilinde mizahı ön planda tutan anlatımı ve kültürel göndermeleriyle dikkat çekiyor. Her bölümün başında izleyicilere yapılan içerik uyarısında, dizideki Müslümanlar, Araplar, New Jersey’liler ve “Courtney” adındaki beyaz Amerikalı kızlar da dâhil olmak üzere çeşitli grupların hicvedileceği belirtiliyor ve bu temsillerin ciddiye alınmaması gerektiği ifade ediliyor.

11 EYLÜL SONRASI ABD'DE MÜSLÜMAN YAŞAMI

Ramy Youssef’in South Park ve Hamlet 2 gibi yapımlardan tanınan senarist Pam Brady ile birlikte yarattığı dizi, Hüseyin ailesi üzerinden 11 Eylül sonrası dönemde Amerika’daki Müslüman yaşamına odaklanıyor. Ana karakter Rumi, FBI gözetimi, okul hayatı ve toplumsal dışlanma gibi durumlarla baş etmeye çalışan bir çocuk olarak izleyici karşısına çıkıyor. Rumi’nin annesi Şeria karakteri ise ABD animasyon tarihinde başörtüsüyle tasvir edilen ilk ana karakter olma özelliğini taşıyor.

"NASIL TASVİR EDİLDİĞİ ÖNEMLİ"

Dizinin başörtülü karakterini çizen Mona Chalabi, karakterle ilgili şunları söyledi:

"Başörtüsünün nasıl tasvir edildiği önemli. Sadece dünyada onu takan yarım milyar insan için değil, tüm Müslümanlar için; çünkü bu başörtüsü, Fransa’dan ABD’ye kadar İslamofobinin hedefi oldu ve giderek artan Arap karşıtlığının da hedefi haline geldi."

Dizi, kara mizah yoluyla İslamofobi, asimilasyon baskısı ve Amerikan rüyası gibi konuları ele alıyor. 11 Eylül sonrası dönemde Arap ve Müslüman ailelerin yaşadığı sosyal travmalar, absürt kurgu ögeleriyle birlikte işleniyor.

