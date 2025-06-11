ABD'nin Irak Büyükelçiliği ülkeden çekiliyor

ABD'nin Irak Büyükelçiliği, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle zorunlu tahliyeye hazırlanıyor.

Bu bilgi, Reuters tarafından bir Iraklı güvenlik yetkilisi ve bir ABD kaynağı tarafından doğrulandı.

İRAN "VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh ise aynı gün yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söylemişti.