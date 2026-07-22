ABD’nin İran savaşının faturası 37,5 milyar dolar. Pentagon ek kaynak istiyor

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ’a karşı yürütülen savaşın maliyetine ilişkin yeni rakamı Senato Tahsisat Komitesinde açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile komitenin karşısına çıkan Hegseth, İran savaşı için yapılan ve 30 Eylül’e kadar yapılması beklenen harcamaların toplamının 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Açıklanan rakam, kamuoyuyla paylaşılan önceki tahminin yaklaşık 8 milyar dolar üzerine çıktı.

Hegseth, ABD ordusunun bu ayın başında İran’a yönelik operasyonları yeniden başlatmasından bu yana ilk kez Kongre üyelerinin sorularını kamuoyu önünde yanıtladı.

“HER DOLAR ORDUNUN MUHARİP GÜCÜ İÇİN KULLANILACAK”

Savaş Bakanı Hegseth, tahsis edilecek her doların ABD ordusunun “muharip gücünü” artırmak için kullanılacağını ve bunun “güç yoluyla barışı pekiştireceğini” savundu.

Önceki Joe Biden yönetimini bütçe konusunda “felaket” bırakmakla suçlayan Hegseth, Amerikan askerlerinin ülkenin güvenliğini sağlamak için ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

PENTAGON ’UN PARASI HAFTALAR İÇİNDE TÜKENEBİLİR

Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ise İran’a yönelik saldırıların Pentagon bütçesini hızla tükettiği ve mevcut kaynakların birkaç hafta içerisinde yetersiz kalabileceği öne sürülmüştü.

Fon sıkıntısı nedeniyle eğitim ve bakım harcamalarında kesintiye giden Pentagon’un, bu alanlar ile silah alımları için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması amacıyla Kongreye başvurduğu belirtilmişti. Kongre henüz bu talebe yanıt vermedi.

Beyaz Saray da İran savaşının finansmanı için Kongreden 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmişti. Ancak Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ek bütçe süreci tıkanmış durumda.

TRUMP SAVAŞLARIN SÜRELERİNİ VE CAN KAYIPLARINI KARŞILAŞTIRDI

Senato’daki oturum devam ederken ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından İran savaşıyla ilgili paylaşım yaptı.

Trump, ABD’nin yakın tarihindeki savaşların süreleri ile Amerikan askerleri arasındaki can kayıplarını karşılaştırarak şu rakamları paylaştı: