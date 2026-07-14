ABD'nin İran'a deniz ablukası başladı. Saldırılar dördüncü günde de sürüyor

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalarda Washington’ın İran’a yönelik saldırıları dördüncü günde de devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran’a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtildi. Saldırıların hedeflerine ve sonuçlarına ilişkin ilk aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan ve ülkenin en önemli ticaret ile askeri merkezlerinden biri olan Bender Abbas’ta patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ise ABD’nin askeri saldırılar ve deniz ablukası yoluyla Tahran’ı müzakere talebinde bulunmaya zorlayamayacağını söyledi.

İranlı yetkili, “ABD, askeri saldırılarının ve ablukasının bizi müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünüyorsa hata yapıyor.” ifadelerini kullandı.

İRAN LİMANLARINA DENİZ ABLUKASI

ABD Başkanı Donald Trump , İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik tam deniz ablukası uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından duyurulan abluka, 14 Temmuz Salı günü TSİ 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Uygulama kapsamında İran limanları, petrol terminalleri ve kıyı bölgelerine giden ya da bu bölgelerden ayrılan gemilerin ABD güçleri tarafından engellenmesi öngörülüyor.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın diğer ülkelere ait gemilerin geçişine açık kalacağını, ablukanın İran limanlarıyla bağlantılı deniz trafiğini hedef alacağını savunuyor.

Trump, “Tam bir abluka uygulayacağız ancak bu yalnızca İran limanlarına giden ve İran limanlarından çıkan gemiler için geçerli olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin yayımladığı denizcilik uyarısında, İran limanlarına izinsiz giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilerin durdurulabileceği, rotalarının değiştirilebileceği ya da kontrol altına alınabileceği bildirilmişti.

YÜZDE 20’LİK HÜRMÜZ ÜCRETİNDEN VAZGEÇTİ

Trump ayrıca, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki “ABD geri ödeme ücretinin” uygulanmayacağını duyurdu.

Söz konusu ücretin yerine Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının devreye alınacağını belirten Trump, “Yüzde 20’lik ABD geri ödeme ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD’ye yönelik gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim.” dedi.

NELER OLDU?

ABD ile İran arasında birkaç hafta önce sağlanan ateşkesin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İran’ın Körfez’de ABD’nin müttefiklerini ve ticari gemileri hedef alan saldırılarının ardından Washington, İran’a yönelik yeni bir askeri harekât başlattı.

ABD’nin saldırıları dördüncü güne girerken, çatışmalar İran’ın güney kıyıları, Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yayıldı.

ABD ordusu daha önce İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı kıyılarındaki askeri tesisler, füze ve insansız hava aracı altyapısı ile kıyı savunma noktalarının hedef alındığını açıklamıştı.

İran ise misilleme olarka bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor.