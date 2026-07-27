ABD'nin İran'a deniz ablukasında 17 ticari geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran 'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımında ayrıca ablukayı desteklemek amacıyla Arap Denizi'nde devriye gezen USS Frank E. Peterson Jr. güdümlü füze destroyerinde nöbet tutan bir denizcinin fotoğrafına yer verildi.

İRAN'DAN TEPKİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını, bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Söz konusu girişimin bölgede güvensizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, "ABD'nin bu adımını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiriyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri, daha önce sahada da gösterdiği gibi, ABD ordusunun herhangi bir tehdit veya saldırganlığını karşılıksız bırakmayacak ve gerekli karşılığı verecektir." ifadeleri kullanıldı.