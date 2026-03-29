ABD'nin İran'a karşı sahaya sürdüğü F-22'nin özellikleri neler?

“Orta Doğu'daki bir üsten kalkış yapan” bir F-22 Raptor uçağının fotoğraflarını paylaşan CENTCOM, uçak hakkında da “Bilinen veya gelecekteki hiçbir savaş uçağıyla kıyaslanamayacak kadar üstün bir uçak.” yorumunu da yaptı.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin "Destansı Öfke" olarak adlandırdığı savaşa dair bilgi yayınlayan CENTCOM, İran'ın balistik füze tesislerini, donanma gemilerini ve denizaltılarını, hava savunma sistemlerini ve askeri iletişim kabiliyetlerinin hedef alındığını belirtmiş, ABD'nin kullandığı hava, kara ve deniz ögelerinin bir listesini yayınlamıştı. Listede göze çarpan F-22'nin aktif olarak görev aldığını da CENTCOM, X üzerinden yaptığı paylaşımla göstermiş oldu.

ABD'NİN İRAN'DA KULLANDIĞI F-22'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Hava hakimiyeti ve çok rollü görevler için Amerikalı Lockheed Martin ile Boeing tarafından geliştirilen F-22 Raptor, gelişmiş gizlilik ve ses hızının üzerine üzerine çıkabilmesini sağlayan "süper seyir" yetenekleriyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu 1997 yılında gerçekleştiren ve 2005 yılında tam kapasite üretim onayı alarak operasyonel hale gelen uçak, düşük radar görünürlüğü sayesinde düşman hava savunma sistemlerine karşı oldukça avantajlı olarak addediliyor. Birim maliyeti 143 milyon dolar olan ve toplam 183 adet üretilen F-22, yalnızca ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Teknik kabiliyetleri bakımından hem hava hem de yer hedeflerine saldırı gerçekleştirebilen uçak, iç mühimmat bölmelerinde iki adet GBU-32 JDAM doğrudan taarruz bombasının yanı sıra AIM-120 ve AIM-9 havadan havaya füzeler taşıyarak operasyonlara katılabiliyor. Gelişmiş uçuş kontrolleri ve itki yönlendirme sistemi sayesinde mevcut tüm uçaklardan daha yüksek manevra kabiliyetine sahip olan F-22 Raptor, bakım kolaylığı ve yüksek güvenilirliği ile uzmanlarca verimli olarak addediliyor.

Günümüzde ABD Hava Muharebe Komutanlığı ve Pasifik Hava Kuvvetleri gibi birimler tarafından uçurulan bu savaş uçağı yerden 15 ile maksimum 20 km irtifada da görev yapabiliyor.