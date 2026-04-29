ABD'nin Kiev Büyükelçi Vekili Julie Davis’ten istifa kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda istifa depremi yaşandı. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yer alan habere göre; ABD'nin Kiev Büyükelçi Vekili Julie Davis görevinden istifa ederek emekliye ayrılma kararı aldı.



Kararın nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’la yaşanan görüş ayrılıkları ve Washington’un Rusya karşısında Ukrayna ’ya verdiği desteğin azalması olduğu öne sürüldü.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise, istifa iddialarını doğruladı. Buna rağmen istifanın nedenine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Pigott, "Büyükelçi Davis'in 'Donald Trump ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle' istifa ettiği iddiası yanlıştır. Büyükelçi Davis, Trump yönetiminin Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarının yılmaz bir savunucusu olmuştur. Kendisi, Haziran 2026'da Kiev'den resmen ayrılıp ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olana kadar Başkan Trump'ın politikalarını gururla uygulamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SELEFİ DE İSTİFA ETMİŞTİ



30 yılı aşkın bir deneyime sahip olan tecrübeli diplomat Julie Davis, selefi Bridget Brink'in Trump'ın Ukrayna politikalarına itirazı nedeniyle istifa etmesinin ardından, Mayıs 2025'te Kiev Büyükelçi Vekili görevini devralmıştı.