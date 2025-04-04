ABD'nin kilit ismi "Trump'a sadakatsizlikten" kovuldu

Amerikan Washington Post gazetesi, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü ve ABD Siber Komutanlığı Başkanı Timothy Hough'un 3 Nisan'da kovulduğunu yazdı.

Gazeteye göre, önceki gün Oval Ofis aşırı sağcı aktivist Laura Loomer tarafından ziyaret edildi ve Trump'a, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bazı çalışanlarını ABD Başikanına sadakatsizlikle suçlayarak kovması çağrısında bulundu. Hough'un da da bu kişiler arasında olduğu anlaşılıyor.

Gazete, iki mevcut ve bir eski yönetim yetkilisine atıfta bulunuyor. Verdikleri bilgilere göre, Hough ile birlikte NSA'deki yardımcısı Wendy Noble da kovuldu. Ancak Noble, İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak Pentagon'a transfer edildi.

Yayının muhataplarından birine göre NSA Direktör Vekili olarak Korgeneral William J. Hartman atandı.



Hough daha önce 2018 ara seçimlerini “Rus müdahalesinden” korumakla görevli olan Siber Komuta-Rusya Küçük Grubu'nun çalışmalarını denetlemişti. Ayrıca Doğu Avrupa'dan “Rus istihbaratını” sınır dışı etme görevlerini de yönetti.

"EN TEHLİKELİ KİŞİ"

Laura Loomer The Post'a yaptığı açıklamada Hough'un eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından bizzat tavsiye edildiği için kovulduğu konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Milley daha önce Donald Trump'ı “faşist” ve “ABD için en tehlikeli kişi” olarak nitelendirmiş ve ABD'nin en tehlikeli başkanları listesinde yer almıştı.