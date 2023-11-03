ABD'nin kıtalararası balistik füze denemesine Kuzey Kore'den tepki

ABD'nin Minuteman III adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesine Kuzey Kore'den tepki geldi.

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı hatırlatılarak, "Buna rağmen ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün bir parçası olan ve Güney Koreli kukla askeri gangsterlerin katılımıyla 7 yılın ardından yapılan deneme, ABD'nin nükleer ve stratejik silahlarının hedefinin kim olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

ABD'nin nükleer silah birikiminin dünyadaki askeri çatışmaların ortasında arttığı iddia edilen açıklamada, "Bu, nükleer silahların fiili kullanımıyla askeri üstünlüğe ulaşmayı amaçlayan tehlikeli bir plandan başka şekilde yorumlanamaz" ifadelerine yer verildi.



ABD VE GÜNEY KORE'YE SUÇLAMA

