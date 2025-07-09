ABD'nin kıyamet uçağı bir kez daha havalandı

ABD Donanması'na ait, nükleer bir çatışma sırasında havadan komuta merkezi olarak görev yapmak üzere tasarlanan özel bir askeri uçak, Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken görüntülendi.



"E-6B Mercury" isimli ancak "kıyamet uçağı" olarak bilinen bu uçak, donanmanın nükleer silahlarla donatılmış balistik füze denizaltılarıyla iletişim kurmak ve kıtalararası balistik füzelerin ateşlenmesini sağlamak amacıyla görev yapıyor.

Bu uçak aynı zamanda yerdeki komuta merkezleri devre dışı kalırsa nükleer füze fırlatma kabiliyeti sağlayan yedek bir sistem olarak da görev yapıyor.