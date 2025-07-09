ABD'nin kıyamet uçağı bir kez daha havalandı
Nükleer savaş senaryolarında ABD hükümetinin iletişim ve komuta merkezi olarak belirlenen "E-6B Mercury" uçağı, Kuzey Atlantik üzerinde uçarken tespit edildi.
ABD Donanması'na ait, nükleer bir çatışma sırasında havadan komuta merkezi olarak görev yapmak üzere tasarlanan özel bir askeri uçak, Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken görüntülendi.
"E-6B Mercury" isimli ancak "kıyamet uçağı" olarak bilinen bu uçak, donanmanın nükleer silahlarla donatılmış balistik füze denizaltılarıyla iletişim kurmak ve kıtalararası balistik füzelerin ateşlenmesini sağlamak amacıyla görev yapıyor.
Bu uçak aynı zamanda yerdeki komuta merkezleri devre dışı kalırsa nükleer füze fırlatma kabiliyeti sağlayan yedek bir sistem olarak da görev yapıyor.
ABD'NİN BAŞLICA FAALİYET ALANI
Atlantik Okyanusu, ABD ordusunun başlıca faaliyet alanlarından biri. Geçtiğimiz ay, ABD’ye ait iki nükleer enerjili uçak gemisi — USS Gerald R. Ford ve USS George H.W. Bush — açık denizde yakıt ikmali ve mühimmat transferi gerçekleştirirken birlikte seyir yaptı.
Açık kaynak istihbarat analizleri, E-6B uçağının Portekiz’e bağlı Azor Adaları yakınlarında uçuş operasyonları gerçekleştirdiğini bildirdi.
Azor Adaları, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, Portekiz anakarasının yaklaşık bin 400 kilometre batısında yer alıyor.
"ATLANTİK'İN KAVŞAK NOKTASI"
Lajes Havalimanı, Azorlar’daki Terceira Adası’nda bulunuyor ve bir hava üssüyle ortak pist kullanıyor.
ABD Hava Kuvvetleri, Lajes Üssü’nü "Atlantik’in Kavşak Noktası" olarak tanımlıyor ve bu üs, Avrupa, Afrika ve OrtaDoğu’ya gidip gelen kuvvetler için kritik bir bağlantı noktası olarak hizmet veriyor.
Boeing 707 yolcu uçağından dönüştürülen E-6B, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı da dahil olmak üzere Ulusal Komuta Otoritesi’ne, donanma tarafından “dayanıklı, güvenilir ve hayatta kalabilir” nükleer komuta, kontrol ve iletişim yetenekleri sunuyor.
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