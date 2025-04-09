ABD'nin korkunç nükleer silahı: "Hiroşima'dan 24 kat daha güçlü"

ABD'nin en yeni nükleer bombası, Çin ile savaş korkularının artmasıyla birlikte planlanandan yedi ay önce üretilmeye başlandı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, New Mexico'daki Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndaki bilim insanları, başlangıçta 2026 yılında ABD Hava Kuvvetleri için üretimine başlanması planlanan nükleer yerçekimi bombası B61-13'ün geliştirilmesine başlıyor.

YERÇEKİMİ BOMBASI ÜRETİLİYOR



Yeni bir nükleer caydırıcılığa yönelik "kritik zorluk ve acil ihtiyaç" nedeniyle takvim öne çekildi. Bu tehditin, Amerika'nın düşmanlarını ilk saldıran olmaktan caydırmaya yetecek kadar büyük olması umuluyor.



Yerçekimi bombaları, tam olarak adından anlaşılacağı gibi, askeri bir uçaktan atılan ve yerçekiminin tüm işi yapmasına izin veren bir bombadır.

LITTLE BOY'DAN 24 KAT DAHA GÜÇLÜ



B61-13, 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından 24 kat daha güçlü. "Little Boy" adı verilen ilk atom bombasının gücü yaklaşık 15 kilotondu. Bu da 15 bin ton TNT'nin patlayıcı gücüne eşdeğerdi.



B61-13 ise yaklaşık 360 kiloton, yani 360 bin ton TNT gücünde bir güce sahip olacak şekilde tasarlandı.



Bu özel silahın eski silahların 2028 yılına kadar ABD'nin gizli bombardıman uçakları tarafından taşınan ve uyarı yapılmaksızın hedeflere atılan nükleer bombaların yerine geçmesi bekleniyor.

PROGRAM HIZLANDIRILDI



Bombanın yapımında çalışan ekip, hızlandırılan programlarının B61-13 nükleer bombasının toplam üretim süresini de yüzde 25 oranında kısaltacağını açıkladı.



ABD ordusunun yeni nükleer silahların üretimine hızla geçmesine rağmen, hükümet yetkilileri bu adımın ülkenin zaten büyük olan nükleer silah stokunu artırmayacağını belirtti. Yeni bomba, Soğuk Savaş döneminde üretilen B61-7 bombasıyla aynı patlayıcı güce sahip olacak.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ARTIYOR



Ancak ABD ile Çin ve Rusya gibi büyük güçler arasındaki ekonomik ve askeri gerginliğin artmasıyla birlikte, önemli ölçüde güncellenen zaman çizelgesi, bu yılın sonuna doğru savaş alanına korkunç yeni bir silahın sürülmesine neden olabilir.



Çin, Başkan Donald Trump'ın daha fazla gümrük vergisi koyma sözüne, Pekin'in bir gümrük vergisi savaşına hazır olduğu yönünde sert bir uyarıyla karşılık verdi.

