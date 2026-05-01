ABD'nin Küba'ya petrol engeli. "100 bin hasta tedavi bekliyor"

Guzman, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, bir grup gazeteciyle Küba 'daki son durum hakkında bir araya geldi.

Küba'nın on yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirten Guzman, ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guzman, "Biz, sadece ABD hükümeti tarafından uygulanan bu abluka ile karşı karşıyayız. Bu yüzden son 4 aydır tek bir damla petrol alamadık, sadece Rusya'dan yeni gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldık." dedi.

ABD'nin uyguladığı petrol ambargosunun insani etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Guzman, "Şu anda ameliyat için bekleyen 11 bini çocuk yaklaşık 100 bin hasta mevcut. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor." ifadelerini kullandı.

Petrol ambargosuna karşılık ülke genelinde özellikle hastanelerde, okullarda, gıda üretim merkezlerinde çok sayıda güneş paneli kurmaya çalıştıklarını belirten Guzman, gündüz kısmen elektrik enerjisi ürettiklerini ancak yeterli olmadığını söyledi.

Guzman, bütün yaptırım ve ablukalara rağmen ülkenin çökmediğini, zorluklarla birlikte sağlık, eğitim ve diğer alanlarda ülkenin yeni duruma uyum sağlayarak direndiğini kaydetti.

ABD ile süren diyaloglarla ilgili bir soru üzerine Guzman, karşılıklı eşitlik, egemenlik ve bağımsızlığa saygı çerçevesinde her zaman müzakerelere açık olduklarını vurguladı.

Guzman, "Küba'nın iç işleri masada değil. Geçmişte de olmadı, şu anda da değil ve gelecekte de olmayacak." dedi.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.