ABD'nin Maduro baskınında siviller dahil en az 100 kişi öldü
08.01.2026 07:08
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yla eşi Cilia Flores'i kaçırdığı baskında ölen bazı askerler için defin işlemlerine başlandı. Ayrıca baskına dair bilanço da netleşiyor.
Venezuela makamları saldırı gününe dair yeni bilgiler paylaştı. İçişleri Bakanı, baskın sırasında, Maduro'nun bacağından, first lady eşi Flores'in de başından yaralandığını belirtti.
3 Ocak'taki saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 100 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Askerler için düzenlenen cenaze töreninden görüntü paylaşıldı.
Ayrıca Kolombiya'nın Venezuela sınırı da ilginç bir protestoya da sahne oldu.
Cucuta kentindeki Simon Bolivar Köprüsü’nde yapılan gösteriye Kolombiyalılar ve Venezuelalılar birlikte katıldı.
Bir protestocu, bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar kılığına girdi. Bazı göstericiler de Maduro ile eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in fotoğraflarını taşıdı.
Protestocular ABD karşıtı sloganlar attı.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.