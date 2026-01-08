ABD'nin Maduro baskınında siviller dahil en az 100 kişi öldü

Venezuela makamları saldırı gününe dair yeni bilgiler paylaştı. İçişleri Bakanı, baskın sırasında, Maduro'nun bacağından, first lady eşi Flores'in de başından yaralandığını belirtti.

3 Ocak'taki saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 100 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Askerler için düzenlenen cenaze töreninden görüntü paylaşıldı.

Ayrıca Kolombiya'nın Venezuela sınırı da ilginç bir protestoya da sahne oldu.

Cucuta kentindeki Simon Bolivar Köprüsü’nde yapılan gösteriye Kolombiyalılar ve Venezuelalılar birlikte katıldı.

Bir protestocu, bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar kılığına girdi. Bazı göstericiler de Maduro ile eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in fotoğraflarını taşıdı.