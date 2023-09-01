ABD'nin Meksika sınırında "rekor sayıda" düzensiz göçmen aile yakalandı

Washington Post'un edindiği ön verilere göre, ABD sınır devriyesi, geçen ay, aile olarak sınırı geçen en az 91 bin düzensiz göçmeni yakaladı.



Bu, şimdiye kadarki sınırı geçen "en yüksek" düzensiz göçmen aile sayısı olarak kaydedilirken daha önce en yüksek sayı 84 bin 486 ile Mayıs 2019'da kayıtlara geçmişti.



Aileler, ağustos ayında sınırı geçen en büyük demografik grup olarak dikkati çekerken ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez düzensiz göçmen bekar yetişkinler ise bu sayının gerisinde kaldı.



Federal verilere göre, sınır devriyesi görevlileri tarafından gözaltına alınan, aile kategorisindeki göçmenlerin çoğu hızla serbest bırakılıyor ve sığınma talepleri konusunda yasal süreç devam ederken ABD'de yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriliyor.



ABD'de göçmenlik davalarına bakan mahkemelerin karara varması ise genellikle birkaç yıl alıyor ve düzensiz göçmen aileler için süreç nadiren sınır dışı edilmeyle sonuçlanıyor.