ABD'nin Merkel'i izlediği ortaya çıktı

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, ABD'nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olduğu tahmin edilen National Security Agency (NSA), telefon numaralarını izleyerek siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı.

ABD tarafından izlenen siyasetçiler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alıyor.

Çalışmaları gizlice izleyen Danimarka askeri istihbaratı konuyu Mayıs 2015'te rapor haline getirdi.

Olay geçtiğimiz günlerde raporun erişime açılmasıyla ortaya çıktı.

'DANİMARKA YARDIMIYLA İZLİYOR'



Kopenhag ve Washington arasındaki kablo anlaşmasına göre, Danimarka, topraklarından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarına ABD'nin erişmesine izin veriyor.



NSA'in bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca ulaşabildiği ifade ediliyor.



2015'TE ABD'NİN MERKEL'İ DİNLEDİĞİ AÇIĞA ÇIKMIŞTI



2015 yılında gündeme gelen 'ABD Merkel'i de dinledi' iddiasında şu ifadeler yer almıştı:



"Wikileaks'in internet sitesinde ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde, NSA’nın Almanya'daki siyasetçileri dinlediğine dair muhtemel belgeler ve telefon numaraları yer aldı.



Yeni ortaya çıkan belgelerde Merkel’in 2011 yılının Ekim ayında Vietnam’a seyahati sırasında danışmanıyla Yunanistan kriziyle ilgili yaptığı telefon görüşmesinin dökümüne yer verildi. Merkel’in görüşmede Yunanistan’daki kriz için en iyi çözümün hangisi olduğu konusunda kararsızlığını, bu konuda Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ve diğer bazı aktörlerle görüş ayrılıkları yaşadığını dile getirdiği ifade ediliyor.



“Çok gizli” olarak nitelenen bu belgenin ABD tarafından İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile de paylaşıldığı vurgulandı.



Sayfada ayrıca İngiliz istihbarat servisi GCHQ’nun Almanya Başbakanlığında görevli Avrupa politikalarından sorumlu danışman Nikolaus Mayer-Landrut’u dinlediği, bu dinleme protokolünün de daha sonra NSA’ya gönderildiği iddia edildi.



Wikileaks internet sitesinde NSA tarafından dinlendiği iddia edilen Almanya Ekonomi, Maliye ve Tarım Bakanlıklardaki üst düzey yetkililerin telefon numaraları da yer aldı.



Toplam 69 telefon numarasının olduğu belgelerde, bakanların ofislerinin, müsteşarlarının ve üst düzey memurlarının telefon numaralarının bulunduğu belirtildi.



Bunların arasında güncel numaraların da olduğu, ayrıca Ekonomi Bakanlığında halen kullanılan bir faks numarasının da yer aldığı ifade edildi.



Dinlenen isimler arasında eski Almanya Maliye Bakanı Oskar Lafontaine, eski Ekonomi Bakanı Werner Müller, eski Maliye Bakanı Bakanlığı müsteşarı ve şimdiki Çevre Bakanı Barbara Hendricks ve eski Maliye Bakanı Theo Waigel’in büro şefi İda-Marie Aschenbrenner bulunuyor. Dinlemelerin genellikle kişiyle değil, göreviyle ilgili yapıldığı ifade edildi.



Belgelere göre NSA’nın Alman siyasetçileri ve ekonomi çevrelerini muhtemelen 1999 yılından beri sistemli şekilde dinlediği belirtildi.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizere, bu belgeleri inceleyeceklerini açıkladı.



ABD'nin Berlin Büyükelçisi başbakanlığa çağırıldı



Öte yandan, ABD'nin Berlin Büyükelçisi John B. Emerson'un, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Almanya'yı dinlediğine ilişkin iddiaların medyaya yansıması üzerine başbakanlığa çağrıldığı bildirildi.



Alman medyasında çıkan haberlere göre, istihbarat birimlerinden sorumlu bakan Peter Altmaier'in, Emerson ile görüştüğü ve kendisinden Wikileaks'in internet sitesinde NSA'nın Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve bazı bakanlıklarda dinleme yapması iddialarıyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi"