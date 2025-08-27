ABD'nin Minneapolis kentindeki okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

Minneapolis'teki yerel yetkililer okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Silahlı saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman adlı kişi olduğu açıklandı. FBI saldırının "terörizm" ve "nefret suçu" olarak soruşturulduğunu duyurdu.



Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.



Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.



Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.



2 ÇOCUK ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

O'Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirterek saldırgana ilişkin de "Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi" ifadesini kullandı.



Minneapolis'in "akıl almaz bir trajedi" yaşadığını vurgulayan O'Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada saldırganın binanın dışından yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş etmeye başladığını aktardı.



O'Hara, "Saldırgan uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara karşı kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor." diye konuştu.



Saldırganın 20'li yaşların başında siyah kıyafetler giyinmiş bir erkek olduğunu söyleyen O'Hara, suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği gibi sorular için de soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.



Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt da yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu açıklamasını yaptı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.



Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.

SALDIRGANIN SABIKA KAYDI YOK

Polis şefi O'Hara, gün içinde Minnesota Valisi Waltz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile düzenlediği ikinci basın toplantısında, silahlı saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman adlı kişi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Westman'ın herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını kaydeden O'Hara, saldırıda kullanılan 3 silahın da saldırgan tarafından yasal olarak satın alındığı bilgisini paylaştı.



O'Hara, "Bu aşamada, saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Bu saldırının gerçekleştirilmesinde doğrudan başka şüphelilerin de yer aldığına dair bir bulgu yok" diye konuştu.



Saldırganın YouTube'da yayınlanmak üzere zamanlanmış bir manifestosu olduğunu doğrulayan O'Hara, söz konusu içerikte rahatsız edici yazılar bulunduğunu, videonun FBI'ın yardımıyla kaldırılarak halihazırda aktif olarak incelendiğini kaydetti.



Westman'in saldırıdan sonra Youtube'a düşen bir videoda ailesine ve arkadaşlarına yönelik bir mektup bıraktığı, silah ve şarjör görüntülerine yer verdiği, bazı şarjörlerin üzerinde "Donald Trump'ı öldürün" ve "Bu çocuklar için" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.



Basın toplantısında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gönderdiği taziye mesajı okundu.



Öte yandan, Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın Minneapolis kentindeki silahlı saldırının kurbanları için ABD bayrağının, Beyaz Saray ve tüm kamu binalarında 31 Ağustos'ta gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatı verdiği duyuruldu.