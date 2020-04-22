ABD'nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip corana virüs (Covid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

Anadolu Ajansı 22.04.2020 - 10:30

200604-abd-doktor.jpg

İlişkili Haberler

Trump: Çin Covid-19 salgınından kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir

Trump: Çin Covid-19 salgınından kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir

Çin corona virüsle nasıl mücadele ediyor?

Çin corona virüsle nasıl mücadele ediyor?

ABD'den 'corona'yla savaşa 484 milyar dolar daha

ABD'den 'corona'yla savaşa 484 milyar dolar daha

Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Corona virüste son durum: Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Covid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

ABD'de, Covid-19'un bulaştığı kişi sayısı 819 bini geçerken, virüs 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...