ABD'nin NATO daimi temsilcisi müttefiklere Türkiye'yi örnek gösterdi

TÜRKİYE'NİN NATO 'DAKİ ROLÜ

Whitaker, ittifakın 32 üyesinden biri olan Türkiye 'nin rolünü "son derece önemli" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin NATO'nun sağladığı güvenlikten faydalanan bir ülke olmadığını ve Kosova Barış Gücü misyonu gibi misyonlara öncülük etmeye istekli olduğunu vurguladı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün komutasında Türk bir generalin olduğunu hatırlatan Whitaker, "Masaya, Türkiye'nin öncülük etmesine güveniyoruz." dedi.

Whitaker, NATO Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Türkiye tarafından ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, “Tüm NATO üye ülkeleri için çok başarılı bir zirve bekliyoruz. Özellikle, bu zirve Türkiye'nin bu ittifakın uzun vadeli başarısı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak.” dedi.

ABD 'li temsilci 32 müttefikin tamamının yetenekli ve güçlü olmasının sağlanması, “savaşçı köklerine dönüş için NATO'nun fabrika ayarının sıfırlanması” gerektiğini ifade etti.

Whitaker, "Türkiye, halihazırda bölgede bulunan, kaynaklarını harcayan, gerekli kabiliyetlere ve savunma sanayisine sahip gerçekten önemli örnek bir müttefik. Diğer müttefiklere mesajım: Keşke Türkiye'yi örnek müttefik ülke olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri, geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar." dedi.