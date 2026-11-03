ABD'nin New York eyaletinde 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm

ABD 'de New York eyaletinin kuzeyindeki Lewis ilçesinde kızamığa yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti.



30 yıl aradan sonra eyalette gerçekleşen ilk kızamık kaynaklı ölümün ardından New York'un Demokrat Valisi Katy Hochul, bu vakayı ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sağlık politikalarıyla ilişkilendirerek, "Bu, Washington'ın, Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan korumada onlarca yıldır kaydedilen ilerlemeyi kasıtlı olarak sekteye uğrattığında neler olabileceğine dair kahreden bir işaret oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Hochul, hem kendi eyaletinde ve hem de komşu eyaletlerde görülen kızamık vakalarının ardından geçen ay New York'ta afet acil durumu ilan etmişti.



ABD, SON 35 YILIN EN KÖTÜ KIZAMIK SALGINIYLA MÜCADELE EDİYOR



Yıllarca süren etkin aşı kampanyaları sonucunda 2000 yılında kızamığın tamamen ortadan kalktığı açıklanan ABD, son 35 yılın en kötü kızamık salgınıyla karşı karşıya. Ülkede 29 Ekim itibarıyla 47 eyalette 4 bin 834 vaka bildirildi.

AFP'nin haberine göre, son yıllarda aşı karşıtlığının ve sağlık kurumlarına yönelik güvensizliğin artması gibi etkenlerle bu hastalık da endişe verici bir biçimde geri dönüş yaptı.

Ateş, solunum yolu rahatsızlıkları, döküntü ve ağır vakalarda ölümcül olabilen zatürre ile beyin iltihabına yol açan kızamık hastalığı her yıl dünyada binlerce can alıyor.