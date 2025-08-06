ABD'nin "nükleeri koklayan" uçağı Rusya'nın kapısında

ABD'ye ait atmosferdeki nükleer testleri izlemek üzere tasarlanmış bir uçak, Rusya'nın kuzeybatısındaki nükleer üslere yakın bir bölgede uçtu.



Newsweek'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait WC-135R tipi uçak, İngiltere’nin doğusundaki önemli bir üs olan RAF Mildenhall’dan havalandı.

Uçak, Murmansk’ın kuzeyinde ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki Barents Denizi üzerinde daireler çizdi ve yaklaşık 14 saat sonra İngiltere’ye döndü.

RUSYA'NIN STRATEJİK ÜSLERİ



Rusya’nın kuzeybatısındaki Murmansk bölgesi, NATO üyesi Norveç ve Finlandiya’ya komşu. Aynı zamanda Rusya’nın güçlü Kuzey Filosu’na ev sahipliği yapan birçok deniz ve hava üssünün bulunduğu stratejik bir bölge. Bu filo, Moskova'nın nükleer cephaneliğinde kilit rol oynuyor.



Son dönemde Rus yetkililer, Moskova'nın artık nükleer ve konvansiyonel orta ve kısa menzilli füze sınırlamalarıyla kendini bağlı görmediğini belirtiyor.

WC-135R UÇAĞI NEDİR?

WC-135R, atmosferden veri toplayan özel bir uçak. 1963 yılında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere arasında imzalanan ve atmosferde nükleer testleri yasaklayan anlaşmayı desteklemek amacıyla modifiye edilmiştir.

“Constant Phoenix” olarak da bilinen bu uçak, halk arasında “nükleer koklayıcı” (nuke sniffer) olarak adlandırılıyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne göre uçak, radyoaktif bulutları gerçek zamanlı tespit edebiliyor.

Son haftalarda ABD ve İngiltere’ye ait gözetleme uçaklarının Murmansk yakınlarında birçok uçuş yaptığı bildirildi.

YENİ BİR NÜKLEER TEST Mİ GELİYOR?

Uçuşu çevrimiçi takip eden bazı analizciler, bunun Rusya’nın Novaya Zemlya'daki bir fırlatma sahasında 9M730 Burevestnik adlı nükleer tahrikli seyir füzesinin yeni bir testine işaret edebileceğini söylüyor. Bu ücra ada, uzun süredir nükleer testlerin yapıldığı bir bölge.

Burevestnik, NATO tarafından SSC-X-9 Skyfall olarak adlandırılıyor. Nükleer başlık taşıyabilen ve nükleer motorlu olan bu füze, Batı'nın hava savunma sistemlerini aşabildiği ve neredeyse sınırsız menzile sahip olduğu iddiasıyla öne çıkarılıyor.