ABD'nin Oklahoma kentinde silahlı saldırı: 3 ölü

Yerel KOCO-TV'nin haberine göre, eyaletin Oklahoma kentindeki eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi.



Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.



Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.



ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive'in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu.



1 Ocak-1 Nisan'da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.



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