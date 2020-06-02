ABD'nin ölüm merkezleri: 26 bin insan hayatını kaybetti

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de çarpıcı bir istatistik açıklandı. Paylaşılan verilere göre ülkedeki huzurevlerinde Covid-19 kaynaklı yaklaşık 26 bin ölüm gerçekleşti. Başka bir ifadeyle ülkedeki ölümlerin dörtte biri huzurevlerinde kalan insanlardan oluşuyor.

ntv.com.tr 02.06.2020 - 17:04 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 17:33

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Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip coronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 400 binin can kaybıda 378 binin üzerine çıktı.

Salgında en çok etkilenen ülke yaklaşık 2 milyon vaka ve 107 bin can kaybıyla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ülkede mart ayının ortasında etkisini göstermeye başlayan salgın 2 aydan kısa sürede milyonlarca insanı etkiledi.

ABD'de yeni yayımlanan bir veri salgına ilişkin bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Corona virüste riskli grup olarak ifade edilen yaşlıların kaldığı huzurevleri ülkede ölüm merkezlerine döndü.

26 BİN CAN KAYBI

Federal Medicare ve Medicaid Services ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık 26 binini huzurevlerinde yaşayan insanlar oluşturuyor.

Ofisin raporuna göre ülkedeki her dört huzurevinden birinde corona virüs vakası tespit edildi. Her beş huzurevinden birinde Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleştir. Salgının daha çok kötü değerlendirilen tesisleri etkilediği belirtildi. Yani yaşlı başına daha az para alan, personel sayısının az olduğu yerler corona virüs için ideal ortamı oluşturdu.

EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

Amerikan Sağlık Hizmetleri Derneği ve Ulusal Destekli Yaşam Merkezi CEO'su Mark Parkinson, "Bu kamuya açık raporlama sisteminin Covid-19 ile mücadelede kaynaklara en çok ihtiyaç duyulan alanları belirlemeye yardımcı olacağını umuyoruz." dedi. Parkinson, "Devlet ve federal halk sağlığı görevlilerinin verileri, acil ihtiyaç duyulan kaynakları göndererek huzurevlerine yardımcı olmak için kullanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ofis ayrıca düşük performanslı huzurevlerinde standartların artırılması için yeni yönergeler ve eylem planlarını açıkladı. Eyaletlerin Temmuz ayı sonuna kadar tesislerine yönelik enfeksiyon kontrol çalışmaları yapmaları veya düzeltici bir eylem planı sunmaları istendi. Bunu yapmayan eyaletlerin 2021 bütçesinde kesintiye gidilebileceği belirtildi.

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