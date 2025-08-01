ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze'de

Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı” ifadelerini kullandı.