ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, yarın Gazze’ye gidecek

ABD’li üst düzey isimler Gazze Şeridi’ni ziyaret edecek.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, şu anda İsrail’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin yarın Gazze Şeridi’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Leavitt, Witkoff ve Huckabee'nin Gazze ziyareti sırasında mevcut gıda dağıtım noktalarını denetleyeceklerini ve daha fazla gıda dağıtımı için bir plan üzerinde çalışacaklarını söyledi.



Leavitt, ayrıca Witkoff ve Huckabee'nin Gazzelilerle bir araya geleceğini ve Gazze’deki durumu ilk ağızdan dinleyeceklerini ifade etti. Witkoff'un daha sonra bölgedeki izlenimleri konusunda Trump'a brifing vereceği kaydedildi.



Öte yandan sabah saatlerinde İsrail'e gelen Witkoff, temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

