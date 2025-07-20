ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack: Suriye'de şiddete ara verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Barrack, bölgedeki tırmanan gerilimin ancak şiddete ara verilmesi, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi ve tarafların tehlikeden uzak durmasıyla kontrol altına alınabileceğini belirtti.

"ŞİDDETE ARA VERME SÜRECİNE GİRİLDİ"

Barrack, "Şam saatiyle 17.00 itibarıyla tüm taraflar, bir çatışmasızlık ve şiddete ara verme sürecine girmiştir. Bu gelişme, kapsayıcılık ve kalıcı bir gerilimi düşürme süreci için atılan bir temel taşıdır.” ifadelerini kullandı.



Açıklamada ayrıca, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bir sonraki kritik adımın, esir ve tutukluların tamamen karşılıklı değişimi olacağı vurgulandı. Bu sürecin lojistik hazırlıklarının ise halihazırda devam ettiği kaydedildi.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye hazırlanan Suriye güvenlik güçlerinden onlarcası, bazı Dürzi güçlerce öldürüldü.



Büyüyen ancak durdurulan çatışmalar, Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzilerin ateşkesi bozmasıyla yeniden tırmandı.