ABD'nin Paris Büyükelçisi, Sarkozy ile görüşmek için mahkemeden izin almış

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Paris İstinaf Mahkemesi, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in, 21 Ekim'de tutuklanan ve 10 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile La Sante Cezaevi'ndeki mahkumiyeti sırasında görüşme gerçekleştirmek için izin istediğini açıkladı.



Mahkeme, görüşme izni verdiğini bildirse de Sarkozy’ye yakın bir kaynak, görüşmenin cezaevinde geçmediğini ama ikilinin bir araya geldiğini ifade etti.



"KİŞİSEL ŞEFKAT VE SAYGI NEDENİYLE"



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Kushner, ABD'nin yakın bir dostu olan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'i kendisine duyduğu kişisel şefkat ve saygı nedeniyle ziyaret etmek istedi" dedi.

Charles Kushner'in de daha önce yasa dışı seçim kampanyası bağışları ve vergi kaçakçılığı da dahil çeşitli suçlardan ABD'de hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından başkanlık affı aldığı biliniyor.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihinde 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası, temyiz süreci tamamlanmadan hemen uygulanmıştı. Mahkeme, 20 gün hapis yatan Sarkozy'nin cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığını açıklayarak, eski Cumhurbaşkanını adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.