ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 483'te sabit kaldı.

'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.

Perşembe gününü 72,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,15 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

DÜNYA HABERLERİ

Yılın en büyük ikinci siklonu: Süper Tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı

Yılın en büyük ikinci siklonu: Süper Tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı

Japonya'da tepki çeken uygulama: Okullarda üstsüz sağlık kontrolü

Japonya'da tepki çeken uygulama: Okullarda üstsüz sağlık kontrolü

İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

ABD'deki okul saldırısını gerçekleştiren çocuğun babası tutuklandı

ABD'deki okul saldırısını gerçekleştiren çocuğun babası tutuklandı

ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardım paketi

ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardım paketi

Biden'dan Ayşenur Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

Biden'dan Ayşenur Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...