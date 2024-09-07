ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 483'te sabit kaldı.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.



Perşembe gününü 72,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,06 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,15 dolar seviyesinde tamamlamıştı.