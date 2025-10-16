Gazze'de ikinci aşamaya geçildi: Türkiye devreye giriyor

ABD yönetimi, Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerin cansız bedenlerinin kurtarılması için Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu açıkladı.

Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirten Washington, cenazelerin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu belirtti.

Telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katılan üst düzey iki ABD'li danışmandan biri, "Birinci aşama, (İsrail'in) sarı çizgiye çekilmek, ateşkes için koşullar yaratmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu" dedi.



İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda Hamas'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardıma hazır olduğunu kaydetti.



DEPREM DENEYİMLİ 81 KİŞİLİK EKİP



Diğer ABD'li danışman ise "Gazze'deki karmaşayı anlamanız için oradaki koşulları görmeniz gerek. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda, ayakta kalan çok az bina var. Enkaz çok büyük ve içinde çok sayıda patlamamış mühimmat var" diye konuştu.

Muhtemelen enkazın altında çok sayıda ceset olduğunu söyleyen danışman, ölü ve yaralıların bulunduğu yerler hakkında çeşitli istihbaratları olduğunu söyledi. Danışman, şunları ekledi: "Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye, depremlerde deneyimli 81 kişilik bir ekibi göndermeyi teklif etti. Onları diğerleriyle birlikte oraya götürmeyi planlıyoruz."



Aynı danışman, Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini kaydederek, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.