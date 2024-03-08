ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nden "48 saat dikkat edin" çağrısı

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, vatandaşlarının, 48 saat boyunca Moskova'daki toplantılardan kaçınmalarını istedi. Açıklamada, "aşırılık yanlılarının" bu toplantıları hedef alma planları olduğu öne sürüldü.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nden "48 saat dikkat edin" çağrısı

'nin Büyükelçiliği, bugün yaptığı açıklamada, vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca Moskova'daki toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, "aşırılık yanlılarının" bu toplantıları hedef alma planları olduğunu söyledi.

Diplomatik misyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler de dahil olmak üzere Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için yakın planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiye edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, vatandaşlara kalabalıklardan kaçınmalarını, güncellemeler için yerel medya kuruluşlarını takip etmelerini ve çevreleri konusunda tetikte olmalarını tavsiye etti.

Rusya'da Kadınlar Günü, insanların bahar bayramı olarak da görülen bu günü kutlamak için bir araya geldiği 8 Mart'ta kutlanıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...