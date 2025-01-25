ABD'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth oldu

ABD senatosu, Hegseth'in bakan olup olmayacağına karar vermek için toplandı. 50 senatör Hegseth için "Evet" oyu kullanırken, içlerinde 3 Cumhuriyetçi'nin de olduğu 50 senatör "Hayır" oyu kullandı.

Eşitliği bozan ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. Böylece Pete Hegseth ABD'nin yeni savunma bakanı seçilmiş oldu.

Hegseth, ABD tarihinde başkan yardımcısı kararıyla bakan seçilen ikinci isim oldu.

2017 yılında dönemin başkan yardımcısı Mike Pence, Betsy DeVos'un eğitim bakanı olması için senatodaki oylamada eşitliği bozma kararı almıştı.