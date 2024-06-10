ABD'nin Sidney konsolosluğuna "Özgür Gazze yazıldı

ABD'nin Sidney konsolosluğuna saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre konsolosluğun camlarına kırmızı boya ile “Özgür Gazze” yazıldı.



Kentin kuzey banliyölerindeki bina polis kordonu altına alınırken Sky News, camların bir çekiçle en az 13 kez kırıldığını bildirdi.

Polis, sabahın erken saatlerinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu bir kişinin camları sprey boyayla boyadığının görüldüğünü söyledi.

Ayrıca bu kişinin küçük bir balyoz taşıdığı da görüldüğü aktarıldı.



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese saldırıyı kınarken gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “İnsanlar saygılı bir şekilde siyasi tartışma ve söylemde bulunmalıdır. ABD konsolosluğunun boyanması gibi önlemler, elbette bir suç olan mülke zarar verme eylemini gerçekleştirenlerin davasını ilerletmek için hiçbir şey yapmaz."