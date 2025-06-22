ABD’nin sığınak delici bombalarla vurduğu Fordo uydudan görüntülendi

ABD , İsrail- İran savaşının 10’uncu gününde İran’ın “nükleer kalbi” olarak da bilinen Fordo nükleer tesisine sığınak delici bombalarla saldırı düzenledi. ABD Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere de aynı saatlerde saldırılar düzenlerken, Fordo’da ABD saldırısı sonrası yaşanan hasar uydudan görüntülendi. ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansı, 22 Haziran Pazar günü, ABD'nin saldırılarının ardından çekilen uydu görüntülerini analiz etti.

Buna göre, söz konusu görüntülerde, ABD'nin hedef aldığı, dağlık bölgede, yer altında bulunan Fordo nükleer tesisinin gördüğü hasar gün yüzüne çıktı.

Planet Labs PBC tarafından çekilen görüntüler, daha önce kahverengi olan dağın kısmen griye döndüğünü ve hatlarının daha önce çekilen görüntülerden daha farklı göründüğünü ortaya koydu. AP’nin analizine göre, bu, ABD’nin özel yapım sığınak delici bombalarının kullanıldığına işaret ediyor. Bölgeden çıkan açık gri renkteki dumanın da halen İran semalarında olduğu görüntülere yansıdı.

AP, konuya ilişkin ilk haberinde Fordo nükleer tesisine girişlerin saldırıda zarar gördüğünü aktarsa da daha sonra yaptığı düzeltmede İran'ın olasılıkla Fordo'ya olan tünel girişlerini ABD'nin saldırıları öncesinde kapatmış olabileceğine dikkat çekti.

Habere göre, Fordo’ya giriş tünellerinin de kapatılmış olması, İran’ın içeride kalanlara erişebilmek için tesis çevresinde kazı yapmak durumunda olduğuna işaret ediyor olabilir.



Öte yandan, saldırının ardından İsrail ve İran’dan yapılan açıklamalarda, ABD’nin saldırısının Fordo’da ve diğer tesislerde nasıl ve ne büyüklükte bir hasara yol açtığına dair henüz kesin bir bilgi verilmedi.