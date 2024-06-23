ABD'nin silah tedarikinde "dramatik" düşüş | Netanyahu: Açıklamaya karar verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'dan gönderilen silahlarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bugün yaptığı açıklamada Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” söyledi ve “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı ulaşmadı” dedi.



Müttefikler arasında tırmanan gerginliğin ortasında kabine toplantısında konuşan Netanyahu, şunları söyledi: "Yaklaşık dört ay önce ABD'den İsrail'e gelen silah tedarikinde dramatik bir düşüş yaşandı. Her türlü açıklamayı aldık ama temel durum değişmedi. Son günlerde duyduklarım ışığında, bu meselenin yakın gelecekte çözüleceğini umuyor ve buna inanıyorum."

Üst düzey İsrailli yetkililerin silah teslimatının hızlandırılması için ABD'li mevkidaşları nezdinde "en üst düzeyde" lobi yaptıklarını da belirterek, "Aylardır bu durumda bir değişiklik olmamasının ardından, bunu kamuoyuna açıklamaya karar verdim" dedi.



Netanyahu bu hafta başında "İsrail'e silah ve mühimmat vermemekle" suçlayan bir video açıklaması yaparak Washington'u kızdırmıştı.



ABD'li yetkililer Netanyahu'nun neyi kastettiğinden haberdar olmadıklarını söylemişti.



Netanyahu'nun bu açıklaması, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze savaşıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Washington'a gittiği sırada geldi.



Perşembe günü Başbakan, "Gazze'de Hamas'la savaşan ve kuzey sınırında Lübnan Hizbullah'ı ile karşılıklı ateş açan İsrail'in var olma savaşı" için Amerikan mühimmatına ihtiyacı olduğunu ifade etti.