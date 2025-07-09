ABD'nin "süper F-16 filosu" Kuzey Kore'nin kapısına dayandı

ABD, Kuzey Kore’nin nükleer tehditlerine karşı yükseltilmiş F-16 savaş uçaklarından oluşan bir filoyu Güney Kore’ye konuşlandırdı.



ABD Hava Kuvvetleri’nin 51. Avcı Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya’daki Misawa Hava Üssü’nden getirilen bu uçaklar, 26-27 Haziran tarihlerinde Osan Hava Üssü’ne iniş yaptı.



Gelişmiş sistemlerle donatılan F-16’lar, beşinci nesil savaş uçaklarına yaklaşan kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu sayede hem hayatta kalma hem de silah sistemlerinin hassasiyetinde önemli bir artış sağlanıyor.



"SÜPER F-16 FİLOSU"



Geçtiğimiz yaz ABD güçleri Osan Üssü’nde ilk "süper F-16 filosunu" oluşturmuştu. Ekim ayında aynı üste ikinci bir süper filonun daha kurulması planlanıyor.



Her bir filo, 31 savaş uçağına sahip olacak şekilde yapılandırılıyor. Bu genişletilmiş filoların amacı, Kore Yarımadası’ndaki askeri hazırlık seviyesini ve muharebe kabiliyetini artırmak.



ABD'NİN GÜNEY KORE'DEKİ VARLIĞI



Şu anda ABD’nin Güney Kore’de 28 bin 500’den fazla askeri bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore hala teknik olarak savaş durumunda; çünkü 1953’te savaşın sona erdiği bir barış anlaşması değil, yalnızca bir ateşkes imzalanmıştı.



F-16’lar, hem ABD hem de Güney Kore tarafından aktif olarak kullanılan, çok rollü 4. nesil savaş uçakları olarak biliniyor.



PASİFİK'TE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR



F-16’ların Kore’ye transferi, yalnızca Güney Kore’deki savunmayı değil, aynı zamanda Japonya’daki ABD hava kuvvetleriyle uyumu da güçlendirmeyi hedefliyor.



Bu adım, Indo-Pasifik bölgesinde birleşik hava gücünü artırarak olası tehditlere karşı daha hızlı ve etkili müdahale kapasitesi kazandıracak.



Pentagon’un geçen yıl yaptığı açıklamaya göre, Misawa’daki 36 F-16’nın yerini, yakın gelecekte 48 adet gelişmiş F-35A savaş uçağı alacak. Ancak kaç uçağın Güney Kore’ye transfer edildiği ya da Osan Hava Üssü’ne başka uçakların gönderilip gönderilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.



ABD Hava Kuvvetleri, filoyu modernize etme çabalarının, "evrilen tehditleri" geride bırakmak ve hava üstünlüğünü sürdürmek adına süreceğini vurguluyor.