ABD'nin Suriye diplomatları, ani bir kararla görevden alındı

Beş kaynağın, Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ABD'nin Suriye politikası üzerinde çalışan bazı üst düzey diplomatlar, son günlerde ani bir kararla görevlerinden alındı.



İstanbul'da bulunan ve fiilen ABD'nin Suriye elçiliği fonksiyonunu yürüten Suriye Bölge Platformu (SRP) adlı birimde görev yapan diplomatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı, Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'a bağlı çalışıyorlardı.



Reuters'ın bildirdiğine göre Barrack'ın mayıs ayında göreve başlamasıyla birlikte ABD'nin bölge politikasında da değişiklikler başladı. Barrack'ın önderlik ettiği politika değişiklikleri, Suriye'de Ahmed Şara yönetiminde üniter bir devlet anlayışına dayanıyor.



ABD, Beşar Esad döneminden bu yana desteklediği, terör örgütü PKK/YPG temelli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şara

yönetimine bağlı güvenlik güçlerine katılmalarını istiyor.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"



Reuters'a konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, SRP'de çalışan birkaç kişiye ekibin yeniden yapılanması kapsamında görevlerinin sonlanacağı bilgisinin verildiğini söyledi.



Kaynak, görevden almaların ABD'nin Suriye politikası üzerinde etkisi olmayacağını ve görevden alma kararının diplomatlar ve Barrack veya Beyaz Saray arasında görüş ayrılığından kaynaklanmadığını belirtti.



İki Batılı diplomat ve ABD'de bulunan iki kaynak, kararın çalışanların talepleri sonucu alınmadığını ve aniden, geçen haftanın sonlarında geldiğini söyledi. Reuters kararın resmi gerekçesini öğrenemedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili "personele ilişkin kararlar ya da idari yeniden yapılanmalar" hakkında açıklama yapmadıklarını ifade ederek, "Suriye'ye ilişkin alanlarda çalışan ana ekip, çeşitli lokasyonlarda faaliyet göstermeye devam ediyor" dedi.



Barrack, SDG'nin Şara ile mart ayında yapılan anlaşmayı hızla onaylamaları, kontrole sahip oldukları bölgeleri devlet yönetimine devretmeleri ve SDG'yi ulusal güvenlik güçlerine katmaları çağrısında bulunmuştu.

