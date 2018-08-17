ABD Dışişleri Bakanlığı bugün gerçekleşecek yemin töreninin basına kapalı düzenleneceğini duyurdu.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, YPG ile PKK terör örgütlerinin aynı olduğunu, aralarında fark olmadığını savunan bir isim.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey hemen her toplantıda Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğuna işaret ediyor.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu
NTV HaberDünya
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ABD'nin Suriye’den sorumlu özel temsilcisi olarak atandı. Jeffrey bugün yemin töreniyle göreve resmen başlayacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı bugün gerçekleşecek yemin töreninin basına kapalı düzenleneceğini duyurdu.