ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek. Bakanlıktaki temaslarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Jeffrey'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Güvenli Bölge Mutabakatı sonrasında Barış Pınarı Harekat sahasındaki son durum ele alınacak.

Ayrıca siyasal çözüm için oluşturulacak Anayasa Komitesi çalışmaları ile rejim'in saldırılarının ardından idlib bölgesinde devam eden çatışmalar ve olası göç hareketinin de değerlendirileceği belirtiliyor.

MSB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI VİDEOSU