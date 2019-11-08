ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya geldi.



James Jeffrey başkanlığındaki ABD Heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşüyor.. Görüşmede, Suriye'deki son durum, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a olası ziyaretine ilişkin hazırlıkların ele alınması bekleniyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle de bir araya gelen Jeffrey'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

"İLİŞKİYİ TAMİR MİSYONU ONDA"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Jeffrey'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyareti öncesi, iki ülke ilişkilerini düzeltme misyonunu yüklendiğini yazdı. Gazete, ABD'nin bir yandan da terör örgütü YPG'nin ana unsur olduğu SDG ile bağlarını toparlamaya çalıştığını öne sürdü.



