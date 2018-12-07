Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor. Toplantıda Türkiye ve ABD'den askeri yetkilileri de katılıyor. Görüşmede Münbiç yol haritasında gelinen son durum sahadan gelen bilgiler ışığında masaya yatırılacak.
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile YPG arasindaki isbirliğinden duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Türkiye'nin Firat'in Dogusu'ndaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi konusundaki kararlılığı da vurgulanacak.
Jeffrey'nin Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaskanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey Ankara'da
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Ankara'da. Jeffrey, ABD ve Türkiye heyetlerinin Suriye konulu çalışma grubunun 3'üncü toplantısına katılıyor.
Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor. Toplantıda Türkiye ve ABD'den askeri yetkilileri de katılıyor. Görüşmede Münbiç yol haritasında gelinen son durum sahadan gelen bilgiler ışığında masaya yatırılacak.