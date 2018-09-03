Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Jeffrey, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.



Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Jeffrey, İran'ın saldırganlığı ve terörizmini geri püskürtmek için sarfedilen ortak çabaları ele aldı" ifadesi kullanıldı.



Suriye'deki durumun da masaya yatırıldığı görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.



İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Ürdün ve Türkiye'yi de kapsayan 4 günlük Ortadoğu turu kapsamında cumartesi günü İsrail'e gelmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 29 Ağustos'ta Suriye'de Esad rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

