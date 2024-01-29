ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
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'nin Haseke ilinde güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

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Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

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