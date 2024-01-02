ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023’teki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.



Bunun ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere, kamikaze dron ve roketlerle saldırılar düzenlenmeye başlamıştı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstleniyor.



Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, ilki 27 Ekim 2023'te olmak üzere Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere birkaç kez hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.