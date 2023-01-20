ABD'nin Suriye'nin doğusundaki üssüne saldırı düzenlendi

Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı Haberi Görüntüle

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 5 insansız hava aracı, yerel saatle sabah 09.00 sularında, terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyon güçlerine öncülük eden ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Tanıf bölgesindeki askeri üssüne saldırdı.



İnsansız hava araçlarından 4'ü üs bölgesine ulaşmadan koalisyon güçlerince etkisiz hale getirildi ancak 5. aracın düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre üste yer alan bir bina hedef alındı.



Hedef alınan binada hasar oluşurken zayiata ilişkin bilgi verilmedi.



İnsansız hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı henüz bilinmiyor.



Tanıf askeri üssü Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alıyor.



Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.



PENTAGON: YARALI AMERİKAN ASKERİ YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üssün üç drone tarafından hedef alındığını belirterek, "Amerikan askerlerinden yaralanan yok" açıklamasını yaptı.