ABD'nin üçüncü uçak gemisi Ortadoğu'ya doğru yola çıktı. Trump: Savaş çok sürmeyecek

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 32. gün geride kalıyor.



The Wall Street Journal, ABD'nin üçüncü uçak gemisini Ortadoğu'ya gönderdiğini bildirdi. USS George H.W Bush bölgeye doğru yola çıktı.



ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinin "planlı bir görevlendirme" kapsamında Salı günü ülkenin Virginia eyaletindeki Norfolk Deniz Üssü'nden ayrıldığı doğrulandı. Buna rağmen, Nimitz sınıfı dev uçak gemisinin varış noktası açıkça belirtilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalına yaptığı açıklamada, İran savaşının yakında biteceğini söyledi.

Trump, “İran'dan 2-3 hafta içinde ayrılacağız. Ayrılmadan önce bir anlaşma mümkün olabilir. ABD'nin savaşı bitirmesi için İran'ın anlaşma yapmasına gerek yok.” dedi.



Trump ayrıca, İran'ın yeniden inşasının 15-20 yıl süreceğini ve donanması ve ordusunun kalmadığını söyledi.



ABD'nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini savunan Trump, "Çok yakında oradan (İran’dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." değerlendirmesini yaptı.



İRAN, ABD ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALACAK



İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

PEZEŞKİYAN: SAVAŞI SONLANDIRMAK GEREKLİ İRADEYE SAHİBİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahip olduklarını söyledi.

ARAKÇİ: KARA SAVAŞINA HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise El Cezire'ye yaptığı açıklamada Tahran hükümetinin olası bir kara savaşına hazır olduğunu söyledi.

Arakçi, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan mesajlar aldığını ancak bunun müzakere anlamı taşımadığını açıkladı.

TRUMP: GİDİN PETROLÜNÜZÜ KENDİNİZ ALIN

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden paylaşım yaparak Hürmüz krizine değindi. Trump, “Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın! Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!” ifadelerini kullandı.

Trump bu mesajın ardından ikinci bir açıklama daha paylaştı. Fransa'yı hedef alan Trump, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi. "Fransa, "İran Kasabı" olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak!" dedi.

Trump, New York Post'a yaptığı açıklamada İran savaşının çok sürmeyeceğini, ABD ayrılınca Hürmüz Boğazı'nın otomatik olarak açılacağını söyledi.

İNGİLTERE'DEN ORTADOĞU'YA ASKERİ TAKVİYE

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, müttefiklerini İran saldırılarına karşı korumak için Ortadoğu'ya daha fazla hava savunma sistemi ve asker göndereceklerini duyurdu. Healey, “Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'e yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracağız” dedi.

HEGSETH: ORTA DOĞU'DAKİ BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hegseth, geçtiğimiz haftasonu Orta Doğu'da bulunan Amerikan birliklerini ziyaret ettiğini açıkladı. “Zafere yakınız” ifadesini kullanan Hegseth, ABD'nin İran'dan daha çok fazla seçeneğinin olduğunu söyledi ve “Önümüzdeki günler belirleyici olacak” dedi. Amerikan Savunma Bakanı, geçtiğimiz 24 saatin İran'ın savaş boyunca en az füze fırlattığı gün olduğunu söyledi ve “İran akıllıysa anlaşırlar. Yeni İran rejimi bir öncekinden daha akıllı olmalı. Trump anlaşmaya istekli. İran anlaşmazsa savaş daha yoğun şekilde devam edecektir." dedi. Savunma Bakanı Hegseth, İran ile görüşmelerin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi, “Biz anlaşmak istiyoruz, eğer olmazsa devam etmeye hazırız.” dedi. Hegseth olası kara harekatı konusunda da, “Hiçbir seçeneği gözardı etmiyoruz, düşmana ne yapıp yapmayacağımızı söyleyecek halimiz yok. İran'da öngörülemez olmamız çok önemli. Savaş 4, 6, 8 yada herhangi bir sayıda haftada devam edebilir de bitebilir de. ” ifadelerini kullandı.

NATO konusunda da Hegseth, “Karar başkana aittir, yanınızda olmayan ülkelerle ittifak olmaz.” diye konuştu.

Basın toplantısında söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran'a ait 150'den fazla gemisini vurduğunu söyledi. Caine, İran'ın askeri kapasitesinin imhasına devam edildiğini savundu ve ABD birlikleri oradayken İran'ın diplomasiyi düşünmesi gerektiğini söyledi.