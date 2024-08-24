ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Kursk'ta ilerleyen Ukrayna güçlerinin bir sonraki adımının netleşmediğini ileri sürdü.



Ukrayna güçleri bu ayın başlarında yetersiz sayıdaki sınır savunmalarını hızla aştıktan sonra farklı yönlere doğru ilerledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 6 Ağustos'ta başlayan sürpriz Kursk harekatında asıl hedeflerinin "tampon bölge" oluşturmak olduğunu söylemişti.



Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın Rusya içlerine daha ne kadar ilerleyeceğinin ve bölgede ne kadar kalacağının belirsiz olduğunu belirtiyor. Ukrayna'nın Rusya'daki pozisyonunu uzun süre koruyamayacağı düşünülüyor.



Yetkililer, Ukrayna ordusunun Rusya'nın saldırıyı püskürtmek için harekete geçmesi halinde askerleri ve teçhizatı korumak için gerekli olacak türden geniş siperler kazmadığını ileri sürüyor.

Ayrıca kaynaklar, Ukrayna ordusunun ele geçirilen bölgeye mayın döşemediğini ya da Rus tanklarını yavaşlatacak bariyerler inşa etmediğini belirtiyor.

NYT haberine göre, Kursk harekatının temel amacı Rus askerlerini diğer cephelerden çekmek.



Kiev'in bu hedefine henüz ulaşılamadığına dikkat çekilirken, Rusya'nın iç kesimlerine doğru ilerledikçe Ukrayna birliklerinin zorlanabileceği yorumu da yapılıyor.