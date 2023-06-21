ABD'nin Ukrayna'ya açıkladığı yardım miktarı yaptığından fazla

Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna’ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.



ABD Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.