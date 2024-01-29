ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki üssüne yapılan İHA saldırısı neden önlenemedi?

Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısının yankıları sürerken, Wall Street Journal gazetesi, dikkat çeken bir haber yayınladı.



Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.



Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.



Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34’ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.



ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI



ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.



Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.



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