ABD'nin Washington eyaletinde terk edilmiş tekneden 50'den fazla kedi kurtarıldı

ABD 'nin Washington eyaletine bağlı Tacoma şehrinde polis, terk edilmiş halde bulunan bir yelkenli tekneden 50'den fazla kediyi kurtardı.

ABD medyasından Drew Mikkelsen'in pazar günü KGNS haber portalında yayınlanan haberine göre polis, kedileri demir atmış ve terk edilmiş gibi görünen bir yelkenli teknede buldu ve daha önce böyle bir olaya şahit olmadıklarını belirtti.

Tacoma Polis Teşkilatı'ndan memur Shelbie Boyd, "30 kediyi kurtardık ve yine de panellerin, mobilyaların ve kolayca hareket ettirilemeyen eşyaların arkasında kedilerin seslerini duyabiliyorduk" dedi.

Kedilerin kurtarılmasının ardından hayvan koruma memurları, dışarı çıkmaktan korkabilecek kedileri aramaya devam etmek için güverte altına indi ve diğer kedileri kurtardı.

Bölge sakinlerinden Ashton Effertz ve arkadaşı Jesse McConaha ise, haftalık pazar sabahı koşularına çıktıklarında suda kedilerden birini gördü ve kediyi bir hayvan hastanesine götürdü.

Tacoma polisi, hayvan koruma memurlarının kurtarma kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya ve soruşturmaya devam ettiğini söyledi.