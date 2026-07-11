ABD’nin yakıt ablukası sonrası Küba’da elektrik krizi büyüyor. Ülke yine karanlıkta

Devlete bağlı elektrik şirketi UNE, X hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30’da “ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü” duyurdu.

Şirket, 2024 yılının sonundan bu yana yaşanan dokuzuncu, yıl başından bu yana ise dördüncü ülke çapındaki elektrik kesintisinin nedenine ilişkin ilk aşamada ayrıntılı bilgi vermedi.

Küba , yıllardır süren elektrik sıkıntılarıyla mücadele ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında ülkeye petrol sevkiyatını durdurması krizi daha da ağırlaştırdı.

Washington yönetiminin, yaklaşık 60 yıllık komünist iktidarı sona erdirmeyi amaçlayan baskı politikası kapsamında uyguladığı yakıt ablukası altı aydır sürüyor.

Ocak ayından bu yana Küba’ya yalnızca Rusya’dan bir petrol tankerinin ulaştığı belirtilirken, Sovyet döneminden kalma ve büyük bölümü eskiyen elektrik santralleri sık sık arızalanıyor.

Santraller ayrıca elektrik üretimi için ihtiyaç duydukları yakıtın tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yetkililer, pazartesi günü yaşanan ülke çapındaki elektrik kesintisinin şebekedeki voltaj dengesizliği ve düşük elektrik üretiminden kaynaklandığını açıklamıştı.

Ülkenin tamamının yeniden elektrik şebekesine bağlanması yaklaşık iki gün sürerken, yakıt tasarrufu amacıyla uygulanan elektrik kısıtlamaları nedeniyle birçok hanede kesintiler devam etti.